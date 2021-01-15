В 4 сезоне 2 серии сериала «Кармен Сандиего» Кармен и Айви решают отправиться в далекую Баварию, чтобы украсть все похищенное золото. В это же время Зак принимает решение остаться дома вместе с Тень-Саном, очень нуждающимся в его внимании и заботе.
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