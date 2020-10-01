В 3 сезоне 3 серии сериала «Кармен Сандиего» Чейзу приходится работать в одиночку после увольнения Джулии из АКМЕ. Компания благородных воров отправляется на вечеринку известного шеф-повара, чтобы в очередной раз сорвать коварные планы ПОЛОЗ.
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