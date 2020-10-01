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Киноафиша Сериалы Кармен Сандиего Сезоны Сезон 3 Серия 2

Кармен Сандиего 2019 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Кармен Сандиего»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 1 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 1 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 1 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 1 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 1 октября 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Кармен Сандиего» ребята отправляются в Мексику в канун празднования дня усопших. Воровка в красном случайно наталкивается на новичка преступной организации и убеждает девочку использовать свои способности во имя добра.

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