В 3 сезоне 6 серии сериала «Бывшие» главная героиня Яна получает долгожданную свободу, но цена оказывается слишком серьезной. Теперь девушке как никогда нужна поддержка со стороны близкого человека. Но сможет ли Илья найти нужные для Яны слова?
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