Бывшие
Новости
Новости о сериале «Бывшие»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Бывшие»
Вся информация о сериале
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь»
Интригующий проект про манипуляции для поклонников «Содержанок».
Написать
13 апреля 2023 12:00
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+
«Плейлист волонтера», «Актрисы», «Дело о пропавшей деревне» и другие интересные проекты.
Написать
17 марта 2023 12:00
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой
По случаю дня рождения актрисы вспоминаем ее самые интересные цитаты.
Написать
15 марта 2023 13:00
Только для взрослых: 10 самых откровенных сериалов, похожих на «Содержанок»
Обратная сторона «сладкой жизни» в самых скандальных российских и зарубежных проектах.
Написать
19 февраля 2023 12:00
В производство запущен спин-офф сериала «Бывшие» во главе с Полиной Гагариной
Разработкой проекта занимаются авторы оригинального сериала.
Написать
22 декабря 2022 16:56
У Любови Аксеновой и Дениса Шведова все сложно в новом трейлере фильма «Бывшие. Happy End»
В картине будут завершены сюжетные линии оригинального сериала.
Написать
1 декабря 2022 10:59
Любовь Аксенова пытается наладить жизнь с возлюбленным в трейлере фильма «Бывшие. Happy end»
В картине будет продолжена история героев из оригинального сериала.
Написать
2 ноября 2022 16:10
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»
С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2022».
Написать
27 сентября 2022 13:30
Сериал «Бывшие» завершится полнометражным фильмом — съемки уже начались
Авторы проекта намекают на яркий финал.
Написать
16 августа 2022 14:10
