Бункер, или Ученые под землей 2006 4 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 127 мая 2006
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 227 мая 2006
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 327 мая 2006
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 427 мая 2006
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 627 мая 2006
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 727 мая 2006
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 827 мая 2006
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 927 мая 2006
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1027 мая 2006
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 1127 мая 2006
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 1227 мая 2006
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 1327 мая 2006
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 1427 мая 2006
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 1527 мая 2006
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 1627 мая 2006
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 1727 мая 2006
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20
О чем cерия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Бункер, или Ученые под землей» весь бункер готовится к запуску ЩУПа. Раиса Ивановна отравилась таблетками, подавляющими сексуальное желание. Психолог пытается выяснить, что на самом деле происходит в бункере.
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