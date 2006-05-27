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Киноафиша Сериалы Бункер, или Ученые под землей Сезоны Сезон 1 Серия 4

Бункер, или Ученые под землей 2006 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 27 мая 2006
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 мая 2006
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 мая 2006
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 27 мая 2006
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 27 мая 2006
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 27 мая 2006
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 27 мая 2006
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 27 мая 2006
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 мая 2006
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 27 мая 2006
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2006
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2006
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 27 мая 2006
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 27 мая 2006
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 27 мая 2006
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 27 мая 2006
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Бункер, или Ученые под землей» весь бункер готовится к запуску ЩУПа. Раиса Ивановна отравилась таблетками, подавляющими сексуальное желание. Психолог пытается выяснить, что на самом деле происходит в бункере.

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