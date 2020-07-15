В 1 сезоне 9 серии сериала «Дивный новый мир» Ленина отказывается от своей привычной жизни ради любви. Джон находит спасение в низах, но его идеи о равенстве оказываются причиной восстания и ставят дальнейшее будущее Нью-Лондона под угрозу.
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