Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Борджиа Сезоны Сезон 2 Серия 9

Борджиа 2011 - 2014 9 серия 2 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Борджиа»
Время сладких желаний
Сезон 2 / Серия 1 18 марта 2013
Пепельная среда
Сезон 2 / Серия 2 18 марта 2013
Вербное воскресенье
Сезон 2 / Серия 3 25 марта 2013
Мир вам
Сезон 2 / Серия 4 25 марта 2013
Вознесение
Сезон 2 / Серия 5 1 апреля 2013
Пятидесятница
Сезон 2 / Серия 6 1 апреля 2013
Пресвятая Троица
Сезон 2 / Серия 7 8 апреля 2013
Нравоучительная пьеса
Сезон 2 / Серия 8 8 апреля 2013
Преображение
Сезон 2 / Серия 9 15 апреля 2013
Успение
Сезон 2 / Серия 10 15 апреля 2013
Семь скорбей
Сезон 2 / Серия 11 22 апреля 2013
Кто подобен Господу?
Сезон 2 / Серия 12 22 апреля 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Борджиа» Чезаре хочет получить от короля Франции обещанную награду. Лукреция готовится заняться своими новыми обязанностями. Чезаре получает от Шарлотты страстный поцелуй. Шарлотта соглашается на его предложение.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Тёмные очки
Тёмные очки 2 комментария
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 6 комментариев
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Приложение киноафиши