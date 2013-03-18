Во 2 сезоне 9 серии сериала «Борджиа» Чезаре хочет получить от короля Франции обещанную награду. Лукреция готовится заняться своими новыми обязанностями. Чезаре получает от Шарлотты страстный поцелуй. Шарлотта соглашается на его предложение.
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