Filming Locations: Borgia
- Prague, Czech Republic
- Barrandov Studios, Prague, Czech Republic
- Villa Aldobrandini, Frascati, Rome, Lazio, Italy
- Viterbo, Lazio, Italy
- Castello Caetani di Sermoneta, Latina, Lazio, Italy
- Borgo di Rota, Tolfa, Roma, Lazio, Italy
- Giardino di Ninfa, Latina, Lazio, Italy
- Palazzo Farnese, Caprarola, Viterbo, Lazio, Italy
- Parco degli Acquedotti, Rome, Italy
- Cinecitta Studios, Cinecitta, Rome, Lazio, Italy
- Castello Ruspoli, Vignanello, Viterbo, Lazio, Italy
- Castello di Montechiarugolo, Parma, Emilia-Romagna, Italy
- Sermoneta, Latina, Lazio, Italy
- Martinický palác, Prague, Czech Republic
- Tocnik Castle, Central Bohemia, Czech Republic
- Telc, Czech Republic
- Castello di Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy
- Castello di Villalta, Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy
- Lago di Vico, Lazio, Italy
- Svihov Castle, Czech Republic
- Vigoleno, Piacenza, Emilia-Romagna, Italy
- Castell'Arquato, Piacenza, Emilia-Romagna, Italy
- Cheb, Czech Republic
- Krivoklat Castle, Krivoklat, Czech Republic
- Kutna Hora, Stredocesky, Czech Republic
- Monte Gelato Falls, Treja River, Lazio, Italy
- Odescalchi Castle, Bracciano, Rome, Lazio, Italy
- Basilica di San Pietro, Tuscania, Viterbo, Lazio, Italy
- Castello Di Monselice - Monselice, Padua, Veneto, Italy
- Castello di Torrechiara, Langhirano, Parma, Emilia-Romagna, Italy
- Dobris Chateu, Czech Republic
- Forte Sangallo, Civita Castellana, Viterbo, Lazio, Italy
- Rocca degli Alberi, Montagnana, Padua, Veneto, Italy
- Santa Maria in Castello, Tarquinia, Viterbo, Lazio, Italy
- Pernstejn Castle, Nedvedice pod Perstejnem, Czech Republic