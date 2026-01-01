Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Borgia Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Borgia

  • Prague, Czech Republic
  • Barrandov Studios, Prague, Czech Republic
  • Villa Aldobrandini, Frascati, Rome, Lazio, Italy
  • Viterbo, Lazio, Italy
  • Castello Caetani di Sermoneta, Latina, Lazio, Italy
  • Borgo di Rota, Tolfa, Roma, Lazio, Italy
  • Giardino di Ninfa, Latina, Lazio, Italy
  • Palazzo Farnese, Caprarola, Viterbo, Lazio, Italy
  • Parco degli Acquedotti, Rome, Italy
  • Cinecitta Studios, Cinecitta, Rome, Lazio, Italy
  • Castello Ruspoli, Vignanello, Viterbo, Lazio, Italy
  • Castello di Montechiarugolo, Parma, Emilia-Romagna, Italy
  • Sermoneta, Latina, Lazio, Italy
  • Martinický palác, Prague, Czech Republic
  • Tocnik Castle, Central Bohemia, Czech Republic
  • Telc, Czech Republic
  • Castello di Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy
  • Castello di Villalta, Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy
  • Lago di Vico, Lazio, Italy
  • Svihov Castle, Czech Republic
  • Vigoleno, Piacenza, Emilia-Romagna, Italy
  • Castell'Arquato, Piacenza, Emilia-Romagna, Italy
  • Cheb, Czech Republic
  • Krivoklat Castle, Krivoklat, Czech Republic
  • Kutna Hora, Stredocesky, Czech Republic
  • Monte Gelato Falls, Treja River, Lazio, Italy
  • Odescalchi Castle, Bracciano, Rome, Lazio, Italy
  • Basilica di San Pietro, Tuscania, Viterbo, Lazio, Italy
  • Castello Di Monselice - Monselice, Padua, Veneto, Italy
  • Castello di Torrechiara, Langhirano, Parma, Emilia-Romagna, Italy
  • Dobris Chateu, Czech Republic
  • Forte Sangallo, Civita Castellana, Viterbo, Lazio, Italy
  • Rocca degli Alberi, Montagnana, Padua, Veneto, Italy
  • Santa Maria in Castello, Tarquinia, Viterbo, Lazio, Italy
  • Pernstejn Castle, Nedvedice pod Perstejnem, Czech Republic

Iconic scenes & Locations

on location
Dubrovnik, Croatia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Rector's Palace, Ul. Pred Dvorom 3, 20000, Dubrovnik, Croatia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Arena, Pula, Croatia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Morosini - Grimani Castle, Savicenta, Croatia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Pag island, Croatia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
The Pazin Castle, 52000, Pazin, Croatia
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • September 2010 - March 2011
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more