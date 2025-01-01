Меню
Убить скуку, список сезонов
Bored to Death
18+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Убить скуку»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
20 сентября 2009 - 8 ноября 2009
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
26 сентября 2010 - 14 ноября 2010
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
10 октября 2011 - 28 ноября 2011
