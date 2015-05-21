В 1 сезоне 5 серии сериала «Между» Эллен устраивает допрос Адаму. Ее интересует, как обстоят дела у жителей, которые остались в проклятой местности. Приятелю Чака становится плохо. Ему надо срочно покинуть город, который находится на карантине.
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