В 1 сезоне 2 серии сериала «Между» власти хотят, чтобы выжившие жители города сожгли трупы людей, умерших от загадочного вируса. Уайли оказывается в яме с горящими телами. Адам считает, что в эпидемии виновен ученый, которого зовут Арт Кэри.
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