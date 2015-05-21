В 1 сезоне 2 серии сериала «Между» власти хотят, чтобы выжившие жители города сожгли трупы людей, умерших от загадочного вируса. Уайли оказывается в яме с горящими телами. Адам считает, что в эпидемии виновен ученый, которого зовут Арт Кэри.