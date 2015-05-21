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Киноафиша Сериалы Между Сезоны Сезон 1 Серия 2

Между 2015 - 2016 2 серия 1 сезон

6.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Между»
Школа закрыта
Сезон 1 / Серия 1 21 мая 2015
Кто здесь главный?
Сезон 1 / Серия 2 28 мая 2015
Пересекая черту
Сезон 1 / Серия 3 4 июня 2015
Любовь ранит
Сезон 1 / Серия 4 11 июня 2015
Безвыходное положение
Сезон 1 / Серия 5 18 июня 2015
Война
Сезон 1 / Серия 6 25 июня 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Между» власти хотят, чтобы выжившие жители города сожгли трупы людей, умерших от загадочного вируса. Уайли оказывается в яме с горящими телами. Адам считает, что в эпидемии виновен ученый, которого зовут Арт Кэри.

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