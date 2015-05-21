В 1 сезоне 1 серии сериала «Между» в маленьком канадском городке Притти Лейк жителей одолевает необъяснимая болезнь. Все, кто уже достиг возраста 21 года, заражаются и стремительно умирают. Власти решают принять экстренные меры и вводят карантин.
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