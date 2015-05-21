В 1 сезоне 4 серии сериала «Между» 22-летняя Эми Саймондс беспокоится, что ей тоже может угрожать смертельный вирус. Чак сердится на ребенка, который разбил автомобиль. Он решает наказать его. Мелисса отправляется на поиски Уайли и ее ребенка.