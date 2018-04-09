Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мое преступление" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Березка Сезоны Сезон 1 Серия 4

Березка 2018 4 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 апреля 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 апреля 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 10 апреля 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 11 апреля 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 11 апреля 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 12 апреля 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 12 апреля 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 16 апреля 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 16 апреля 2018
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 17 апреля 2018
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 17 апреля 2018
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 18 апреля 2018
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 18 апреля 2018
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 19 апреля 2018
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 19 апреля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Березка» Варя продолжает усердно тренироваться. Елена понимает, что ее отец изменяет матери с Эдитой, и срывается. Утешая подругу, Варя теряет шанс попасть в основной состав и оказывается на перепутье.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают В поисках снежного барса
В поисках снежного барса 1 комментарий
Вызов
Вызов 285 комментариев
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень 1 комментарий
Related video
Британцы умудрились придумать русскую «народную» песню: ее знает каждый
Одной ногой в могиле: после смерти мужа Гурцкая в тяжелом состоянии
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
«Нужно срочно оперировать»: в семью Валерии пришла большая беда
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Копия Кеосаяна: младшая дочь Хмельницкой произвела фурор в Сети (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше