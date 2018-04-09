В 1 сезоне 10 серии сериала «Березка» Надежда придумывает новый номер. Владимира отпустили, сняв все обвинения. Эдита не может решиться на аборт у подпольного врача. Варя и Алексей неожиданно поженились.
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