Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Берсерк 1997 - 1998, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Берсерк
Киноафиша Сериалы Берсерк Сезоны Сезон 1

Berserk 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Берсерк»

В 1 сезоне сериала «Берсерк» в центре событий оказывается молодой воин Гатс, который охотится на злых духов. В народе его окрестили Черным Мечником. Этот человек чурается людей. Он лишился в боях левой руки, на месте которой установлен протез. Гатс всегда крепко вооружен. Он носит при себе пушку и арбалет, а на шее у него висит загадочная руна. За спиной воина скрывается тяжеловесный гигантский меч, с которым любой другой человек вряд ли мог бы справиться. Черный Мечник появляется в королевстве, которым правит нечисть, одержимый ненавистью к королю. Он будет бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 20 голосов
8.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Берсерк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чёрный мечник The Black Swordsman
Сезон 1 Серия 1
7 октября 1997
Банда Ястреба Band of the Hawk
Сезон 1 Серия 2
14 октября 1997
Крещение огнём Baptism of Fire
Сезон 1 Серия 3
21 октября 1997
Рука Господа Hand of God
Сезон 1 Серия 4
28 октября 1997
Меч ветра Sword and the Wind
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 1997
Бессмертный Зодд Zodd the Immortal
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 1997
Лучший мечник The Sword Master
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 1997
Конспирация Conspiracy
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 1997
Убийство Assassination
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 1997
Аристократ Nobleman
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 1997
Битва начинается Battle Engagement
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 1997
Двое Two People
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 1997
Самоубийственный поступок Suicidal Act
Сезон 1 Серия 13
6 января 1998
Костёр мечтаний Campfire of Dreams
Сезон 1 Серия 14
13 января 1998
Решающее сражение The Decisive Battle
Сезон 1 Серия 15
20 января 1998
Завоеватель The Conqueror
Сезон 1 Серия 16
27 января 1998
Момент славы Moment of Glory
Сезон 1 Серия 17
3 февраля 1998
Огненное надгробие Tombstone of Flames
Сезон 1 Серия 18
10 февраля 1998
Разделение Parting
Сезон 1 Серия 19
17 февраля 1998
Искра The Spark
Сезон 1 Серия 20
24 февраля 1998
Признание Confession
Сезон 1 Серия 21
3 марта 1998
Проникновение The Infiltration
Сезон 1 Серия 22
10 марта 1998
Накануне праздненства Eve of the Feast
Сезон 1 Серия 23
17 марта 1998
Затмение Eclipse
Сезон 1 Серия 24
24 марта 1998
Вечный круговорот Perpetual Time
Сезон 1 Серия 25
31 марта 1998
График выхода всех сериалов
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну»
Один из самых жутких рассказов Кинга перенесут на экран — даже автора он напугал до чертиков: следующей экранизацией займется звезда «Во все тяжкие»
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса
«Максимус спал с другой»: Ридли Скотту пришлось вырезать из «Гладиатора» важнейшую сцену – и она бы заспойлерила вторую часть
«Самый добрый, искренний и забавный»: этой комедии СССР сейчас ставят 8.1, а 48 лет назад продержали «на полке» полгода – все из-за сюжета
«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)
«Клюква с пыльной ностальгией»: в России сняли не так уж и много детективов круче «Ликвидации» – в 2020 х такой вышел лишь один
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше