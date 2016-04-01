В 4 сезоне 4 серии сериала «Банши» между Проктором и Худом происходит стычка. Уладить ситуацию удается Веронике Дэйсон — агенту ФБР, которая взяла Лукаса под арест. Тем временем Кэрри помогает Джобу адаптироваться к жизни после рабства.
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