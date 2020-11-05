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Киноафиша Сериалы Третья положительная Сезоны Сезон 1 Серия 18

Третья положительная 2020 18 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Третья положительная»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 12 ноября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 19 ноября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 декабря 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 декабря 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 января 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 февраля 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 18 февраля 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 25 февраля 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 4 марта 2021
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 11 марта 2021
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 1 апреля 2021
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 8 апреля 2021
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 15 апреля 2021
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 22 апреля 2021
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 29 апреля 2021
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 6 мая 2021
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 13 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 18 серии сериала «Третья положительная» Джина решает начать поиски новой квартиры, зная, что в ближайшее время Дрю будет в компании врачей и антибиотиков. Сам Дрю в это время решает отметить последний день своей старой жизни...

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