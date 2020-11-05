В 1 сезоне 1 серии сериала «Третья положительная» врач по имени Дрю, совсем недавно переживший развод, сталкивается с новым жизненным испытанием. Ему в срочном порядке необходимо найти донора почки с третьей положительной группой крови.
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