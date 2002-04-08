Меню
Адзуманга Дайо 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Адзуманга Дайо
Azumanga Daioh 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Адзуманга Дайо»

В 1 сезоне сериала «Адзуманга Дайо» действие фокусируется на шести японских школьницах, которые знакомятся друг с другом, будучи девятилетними девочками. Со временем они становятся настоящими подругами и даже впускают в свой круг двух учительниц из своего учебного заведения. Вместе главные героини открывают для себя целый мир неизведанных вещей, пытаются решить важные жизненные проблемы и, конечно, просто получают удовольствие от всего, что происходит вокруг. Однако даже у них иногда случаются проблемы.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Адзуманга Дайо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Маленькая старшеклассница A Child High School Student
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2002
День Осаки Osaka's Day
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2002
Юкари и Ньямо Yukari and Nyamo
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2002
Бассейн, бассейн, бассейн! Pool, Pool, Pool!
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2002
Летние каникулы Summer Break
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2002
Спортивный фестиваль Sports Fest
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2002
Фестиваль культуры Culture Fest
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2002
Спецвыпуск Новогодняя мечта New Year's Dream Special
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2002
День рождения Чиё-чан Chiyo-chan's Birthday
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2002
Мы студенты второго курса! We're Second Year Students!
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2002
Кагура и Сакаки Kagura and Sakaki
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2002
День Чиё-чан Chiyo-chan's Day
Сезон 1 Серия 12
24 июня 2002
Промежуточные экзамены Midterm Exams
Сезон 1 Серия 13
1 июля 2002
Океан, летние кимоно и вечеринка! The Ocean, Summer Kimonos, and a Party!
Сезон 1 Серия 14
8 июля 2002
Спортивный праздник, второй год Sports Fest, Second Year
Сезон 1 Серия 15
15 июля 2002
Фестиваль культуры, второй год Culture Fest, Second Year
Сезон 1 Серия 16
22 июля 2002
Конец второго семестра и Рождество End of Second Term and Christmas
Сезон 1 Серия 17
29 июля 2002
Испытания Йоми Yomi's Ordeals
Сезон 1 Серия 18
5 августа 2002
Одна весенняя ночь One Spring Night
Сезон 1 Серия 19
12 августа 2002
Третий год Third Year
Сезон 1 Серия 20
19 августа 2002
Школьная поездка School Trip
Сезон 1 Серия 21
26 августа 2002
Вступительные экзамены в учебный лагерь! Entrance Exams Study Camp!
Сезон 1 Серия 22
2 сентября 2002
Последний спортивный праздник в старшей школе Last Sports Fest in High School
Сезон 1 Серия 23
9 сентября 2002
Ямамаяа Yamamayaa
Сезон 1 Серия 24
16 сентября 2002
Вперед, вступительные экзамены! Onwards, Entrance Exams!
Сезон 1 Серия 25
23 сентября 2002
Церемония вручения дипломов Graduation Ceremony
Сезон 1 Серия 26
30 сентября 2002
