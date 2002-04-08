В 1 сезоне сериала «Адзуманга Дайо» действие фокусируется на шести японских школьницах, которые знакомятся друг с другом, будучи девятилетними девочками. Со временем они становятся настоящими подругами и даже впускают в свой круг двух учительниц из своего учебного заведения. Вместе главные героини открывают для себя целый мир неизведанных вещей, пытаются решить важные жизненные проблемы и, конечно, просто получают удовольствие от всего, что происходит вокруг. Однако даже у них иногда случаются проблемы.