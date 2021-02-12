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Киноафиша Сериалы Боишься ли ты темноты? Сезоны Сезон 2 Серия 1

Боишься ли ты темноты? 2 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Боишься ли ты темноты?»
Сказки заколдованного леса
Сезон 2 / Серия 1 12 февраля 2021
Сказка о ночных страхах
Сезон 2 / Серия 2 19 февраля 2021
Сказка о призрачном свете
Сезон 2 / Серия 3 26 февраля 2021
История о пляске смерти
Сезон 2 / Серия 4 5 марта 2021
История о полуночной магии
Сезон 2 / Серия 5 12 марта 2021
История о темном доме
Сезон 2 / Серия 6 19 марта 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Боишься ли ты темноты?» пятеро членов «Общества полуночников» пытаются найти своего пропавшего лидера. Ребята уверены, что на мальчика было наложено страшное и очень древнее проклятие, как-то связанное с их городом.

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