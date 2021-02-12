Во 2 сезоне 1 серии сериала «Боишься ли ты темноты?» пятеро членов «Общества полуночников» пытаются найти своего пропавшего лидера. Ребята уверены, что на мальчика было наложено страшное и очень древнее проклятие, как-то связанное с их городом.
Related video
Над судьбой мальчишки из фильма «Два Федора» пролито немало слез: вот куда он пропал
Дочь Гайдая успела засветиться в кино: не поверите, кого она сыграла (фото)
Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»
«Серая и невзрачная»: невестку Меньшовой оплевали прямо в день свадьбы (фото)
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail