В 1 сезоне 7 серии сериала «Курс биологии» Джек получает отличное предложение написать философскую книгу о природе хорошего настроения. Это может помочь продвинуться его карьере, позволит наконец-то уехать из маленького городка.
Сначала мы не могли оторваться от романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а теперь ждем экранизацию детектива: подробности
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
«Фантастическую четверку» подумывают списать в утиль: $520 млн в прокате, но лишь 12-е место с конца в списке «кассовых хитов» MCU
Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно
Готовим «картофель тушеный с черносливом» из «Девчат»: так вкусно, что не грех и на новогодний стол поставить
«У Далласа был отец»: Бессона заставили вырезать из «Пятого элемента» душераздирающий момент – режиссер скрывал это 28 лет
