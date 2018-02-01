Меню
Курс биологии 2018 - 2021 4 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Курс биологии»
Фэйки
Сезон 1 / Серия 1 1 февраля 2018
Учительская тюрьма
Сезон 1 / Серия 2 25 февраля 2018
Мили в огне
Сезон 1 / Серия 3 1 марта 2018
Гиперактивные девственники
Сезон 1 / Серия 4 1 марта 2018
Свидания в Толедо
Сезон 1 / Серия 5 8 марта 2018
Чертовски влюблен
Сезон 1 / Серия 6 15 марта 2018
Продажный автор
Сезон 1 / Серия 7 22 марта 2018
Мы не устраиваем вечеринки
Сезон 1 / Серия 8 29 марта 2018
Мужчина Розмари
Сезон 1 / Серия 9 5 апреля 2018
Любовь Дурбина
Сезон 1 / Серия 10 12 апреля 2018
Восемь поросят и крыса
Сезон 1 / Серия 11 19 апреля 2018
Судак
Сезон 1 / Серия 12 26 апреля 2018
Промокшая Даллас
Сезон 1 / Серия 13 3 мая 2018
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Курс биологии» новое задание, которое Джек дает ученикам, связано с Майлзом. Тем временем неунывающий секретарь директора пытается заставить Джека принять участие в школьной ярмарке выпечки.

