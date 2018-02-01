В 1 сезоне 4 серии сериала «Курс биологии» новое задание, которое Джек дает ученикам, связано с Майлзом. Тем временем неунывающий секретарь директора пытается заставить Джека принять участие в школьной ярмарке выпечки.
Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр
Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает»
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
«В нем есть буквально все»: лучшим сериалом в истории Фриман считает вовсе не «Шерлока» – драма «помогла» актеру стать Ватсоном
Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно
«Лучший отечественный сериал» оценили на 8.4: им оказался детектив 13-летней давности – обошел даже «Первый отдел» и «Невский»
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
«Фантастическую четверку» подумывают списать в утиль: $520 млн в прокате, но лишь 12-е место с конца в списке «кассовых хитов» MCU
«У Далласа был отец»: Бессона заставили вырезать из «Пятого элемента» душераздирающий момент – режиссер скрывал это 28 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail