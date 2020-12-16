В 1 сезоне 3 серии сериала «Анитта. Рожденная в Онориу» главная героиня начинает распространять зародившийся в далеких восьмидесятых жанр бразильского фанка. Анитта и ее последователи делают многое для популяризации этой андеграундной музыки.
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