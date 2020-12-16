В 1 сезоне сериала «Анитта. Рожденная в Онориу» всемирно известная бразильская певица впервые откровенно рассказывает поклонникам о своем отношении к славе и непростом пути в мире большого шоу-бизнеса. В каждом эпизоде мы узнаем о событиях, с которыми Анитте пришлось столкнуться во время своей концертной деятельности: непониманием семьи, предательством друзей, влюбленностью и расставаниями, дружбой и предательством. Кроме того, Анитта показывает, насколько сложным может быть труд творческого человека.