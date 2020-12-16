Меню
Anitta: Made in Honório 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анитта. Рожденная в Онориу»

В 1 сезоне сериала «Анитта. Рожденная в Онориу» всемирно известная бразильская певица впервые откровенно рассказывает поклонникам о своем отношении к славе и непростом пути в мире большого шоу-бизнеса. В каждом эпизоде мы узнаем о событиях, с которыми Анитте пришлось столкнуться во время своей концертной деятельности: непониманием семьи, предательством друзей, влюбленностью и расставаниями, дружбой и предательством. Кроме того, Анитта показывает, насколько сложным может быть труд творческого человека.

Anitta
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2020
Mulher de negócios
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2020
Funk
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2020
Em família
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2020
Bastidores
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2020
Made in Honório
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2020
