В 1 сезоне 12 серии сериала «Озорные анимашки» неразлучная троица Уорнеров активно продолжает вляпываться в самые неожиданные истории. В это же время лабораторные мыши Пинки и Брэйн изо всех сил пытаются развлечь капризного Султана...
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