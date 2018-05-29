Яд или косметика? Болезнь Михримах оказалась до смешного банальной: фанаты «Великолепного века» явно не ожидали такого объяснения

Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)

Когда ждать 3 сезон «Бедные смеются, богатые плачут» — и почему фанаты уверены, что он 100% будет: ответы тут

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)