Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились

Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»

Чернобыль, Афганистан и охота на агентов: в новой драме НТВ в опасной игре сойдутся ЦРУ и КГБ

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»

В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики

От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк

«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов

Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день