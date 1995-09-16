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Киноафиша Сериалы Аладдин Сезоны Сезон 3 Серия 8

Аладдин 1994 - 1995 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Аладдин»
Объект охоты
Сезон 3 / Серия 1 16 сентября 1995
Возвращение всадников
Сезон 3 / Серия 2 23 сентября 1995
Книга Хартума
Сезон 3 / Серия 3 30 сентября 1995
Пока город спит
Сезон 3 / Серия 4 7 октября 1995
Враг в зеркале
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 1995
Эфирное создание
Сезон 3 / Серия 6 4 ноября 1995
Похититель теней
Сезон 3 / Серия 7 18 ноября 1995
Великий раздор
Сезон 3 / Серия 8 25 ноября 1995
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии мультсериала «Аладдин» герои обнаруживают останки древнего города в пустыне, прослывшего легендой. Среди обломков дворца они находят сундук, а спрятанный в нем изумруд освобождает заточенную королеву, обладающую темной магией.

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