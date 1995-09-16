В 3 сезоне 8 серии мультсериала «Аладдин» герои обнаруживают останки древнего города в пустыне, прослывшего легендой. Среди обломков дворца они находят сундук, а спрятанный в нем изумруд освобождает заточенную королеву, обладающую темной магией.
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