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Киноафиша Сериалы Аладдин Сезоны Сезон 3 Серия 1

Аладдин 1994 - 1995 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Аладдин»
Объект охоты
Сезон 3 / Серия 1 16 сентября 1995
Возвращение всадников
Сезон 3 / Серия 2 23 сентября 1995
Книга Хартума
Сезон 3 / Серия 3 30 сентября 1995
Пока город спит
Сезон 3 / Серия 4 7 октября 1995
Враг в зеркале
Сезон 3 / Серия 5 21 октября 1995
Эфирное создание
Сезон 3 / Серия 6 4 ноября 1995
Похититель теней
Сезон 3 / Серия 7 18 ноября 1995
Великий раздор
Сезон 3 / Серия 8 25 ноября 1995
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии мультсериала «Аладдин» в Аграбе вновь появляется Махтар – вечный враг всех джиннов. Но на этот раз ему нужен не сам Джини, а его услуга в борьбе с Мозенрадом. Чтобы заставить Джинна помогать ему, Махтар похищает всех его друзей.

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