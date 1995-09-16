В 3 сезоне 1 серии мультсериала «Аладдин» в Аграбе вновь появляется Махтар – вечный враг всех джиннов. Но на этот раз ему нужен не сам Джини, а его услуга в борьбе с Мозенрадом. Чтобы заставить Джинна помогать ему, Махтар похищает всех его друзей.
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