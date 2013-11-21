Во 2 сезоне 3 серии сериала «Записки юного врача» Пелагея заболевает тифом. Но Владимир не обращает на акушерку внимания, страдая от своего чувства к Наташе. Вспоминая об этом в 1935 году, постаревший доктор раскаивается в своем поведении.
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