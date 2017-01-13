Лемони Сникет: 33 несчастья 2017 - 2019 8 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Скверное начало: Часть первая
Сезон 1 / Серия 113 января 2017
Скверное начало: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 213 января 2017
Змеиный зал: Часть первая
Сезон 1 / Серия 313 января 2017
Змеиный зал: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 413 января 2017
Огромное окно: Часть первая
Сезон 1 / Серия 513 января 2017
Огромное окно: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 613 января 2017
Зловещая лесопилка: Часть первая
Сезон 1 / Серия 713 января 2017
Зловещая лесопилка: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 813 января 2017
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» благодаря Виолетте юноша избегает проступка под действием гипноза врача. Банкир По продвигается по карьерной лестнице, и теперь брату и сестрам придется жить и учиться в жутком приюте.
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