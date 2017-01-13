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Киноафиша Сериалы Лемони Сникет: 33 несчастья Сезоны Сезон 1 Серия 1

Лемони Сникет: 33 несчастья 2017 - 2019 1 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Скверное начало: Часть первая
Сезон 1 / Серия 1 13 января 2017
Скверное начало: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 2 13 января 2017
Змеиный зал: Часть первая
Сезон 1 / Серия 3 13 января 2017
Змеиный зал: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 4 13 января 2017
Огромное окно: Часть первая
Сезон 1 / Серия 5 13 января 2017
Огромное окно: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 6 13 января 2017
Зловещая лесопилка: Часть первая
Сезон 1 / Серия 7 13 января 2017
Зловещая лесопилка: Часть вторая
Сезон 1 / Серия 8 13 января 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» ребята переезжают в отдаленное поместье дядюшки, о котором они ничего не знают. Однако он не собирается присматривать за племянниками и заставляет старших вести домашнее хозяйство.

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