Dib
Вот и всё, Зим! Это должно прекратиться!
Zim
Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь.
Dib
Посмотри на себя! Ты зашел слишком далеко! Ты отвратительная масса украденных органов!
Zim
Я занимаюсь спортом.
Zim
[вытаскивает детскую кишку и втягивает ее назад, затем открывает рот и показывает украденные органы в горле]
Dib
Ты думаешь, что можешь обмануть опытного медицинского работника?
Zim
Да.
Dib
Наверное, у тебя там есть сердце?
Zim
Шесть из них.
Dib
Кишки?
Zim
Большие или маленькие?
Dib
Селезенка?
Zim
Трех разных цветов.
Dib
А легкие?
Zim
[пауза на секунду, затем использует свои роботизированные паучьи ножки, чтобы подняться к потолку и найти легкие]
Dib
На моих часах легких не найдешь, Зим!