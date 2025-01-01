Меню
Цитаты из сериала Захватчик ЗИМ

Dib Ты просто завидуешь...
Zim Это не имеет никакого отношения к желе!
Dib [комментируя свою учительницу, мисс Биттерс] Кто-то сказал, что она существовала с незапамятных времён, и школу просто построили вокруг неё.
Zim Ха! Смотри, Диб! Смотри, как я приведу королевскую аудиторию к падению человеческой расы!
Dib Не хочу это смотреть.
Zim О. Ладно... ПОГОДИ! ЭТО ПЛОХО!
Так Замечательная вещь в твоём народе, Диб, это то, что большинство из них не замечает. Всё, что они видят — это ещё одно безликое корпоративное предприятие! Не план завоевания мира!
Диб Подожди, есть ли на самом деле разница?
Zim ЗАЧЕМ В МЫЛЕ БЫЛ БЕКОН?
Gir Я сам его сделал!
Zim О, такие такосы я тебе дам!
Миссис Биттерс [комментируя результаты сбора средств детьми] Ваши выступления были одними из худших в истории школы! Вашим родителям все будут звонить и говорить, чтобы они любили вас меньше теперь!
Zim Родная планета захватчиков вращается вокруг умирающей звезды. Они бросают в неё планеты как дрова, чтобы поддерживать её горение. А теперь у них Земля.
Gir УРА!
Zim Нет, Гир. Это плохо.
Zim Ты знаешь, что это значит?
Gir Да!
Zim Ты действительно не знаешь, да?
Gir [плачет]
Zim Это значит, что мы не сможем его уничтожить! Наша миссия будет абсолютным провалом! Представь, что армия Иркенов появляется, а целой планеты нет!
Professor Membrane Что твой брат делал на этот раз? Он опять не пытается воскрешать мертвых, да? Этот парень все время с мертвыми!
Gaz ...Он говорит...
Professor Membrane О, это все? Дорогая, некоторым людям нравится говорить. Твоему брату нравится говорить о безумных вещах! Может, он станет менее безумным, если ты его послушаешь!
Gaz Но его голос наполняет меня ужасной яростью!
Professor Membrane [смеется] Я знаю, что так, дорогая. Я знаю, что так.
Zim Ты смеешь соглашаться со мной? Готовься встретить свою ужасную судьбу!
Dib У меня голова не большая! Почему все так говорят?
Zim Хороший вопрос. Мне пофиг!
Gir Я покатаюсь по полу какое-то время. ЛАДНО?
Всемогущий Красный И ты хочешь сказать, что люди тупые, но при этом... высокие. КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО? Как что-то высокое может быть тупым?
Всемогущий Фиолетовый [С набитым ртом] Да, а? А? А? А? Ты можешь себе это представить, а? А? А?
Zim Они заперли свою крепость - на замки!
[Зим отправил ГИР атаковать Диба. ГИР нажимает на свои кнопки, заставляя его кружиться. Звучит сигнал тревоги, похожий на автомобильный.]
Зим [про себя] Хм, может быть, он и не такой плохой злой минion после всего.
Диб [ГИРу] Эй! Уйди!
ГИР Окей-докей!
[улетает]
Dib [задыхается] Извини... Я опоздал... ужасные кошмары!
Ms. Bitters Это называется жизнь, Диб, сядь!
Dib [ломает карандаш пополам и сует одну половинку в нос] Мисс Биттерс, по-моему, карандаш застрял у меня в мозгу. Можно мне к медсестре?
Ms. Bitters Насколько глубоко в мозгу?
Dib ...довольно глубоко...
Ms. Bitters Ладно. Возьми подменный пропуск в коридор.
[Указывает на радиатор с надписью "ПРОПУСК" на нем]
Дежурный Эй, где твой пропуск?
Зим [игнорирует вопрос и получает идею] Слушай, ты, наверное, забит органами, да?
Дежурный Да, да, это так.
Зим И ты бы не заметил, если бы, скажем, не хватало парочки?
Дежурный [задумывается на секунду] Наверное, не заметил бы.
Zim Гир, иди в обсерваторию!
Gir [завернув голову] дааа?...
Zim Что ты сделал с телескопом?
Gir Ничего.
Zim Ничего? Ты его не трогал? Что-то сломалось, и это не твоя вина?
Gir Я знаю, мне тоже страшно!
Ребёнок Ты, Диб, думаешь, что раз кто-то выглядит по-другому, его можно называть инопланетянином?
Zim Я потушил огонь.
Almighty Tallest Red Ты только ухудшил ситуацию!
Zim Хуже... или лучше?
Dib Ты не заставишь меня смотреть! Я просто закрою глаза!
Zim О, ты всё равно их откроешь. Тебе нужно когда-то дышать.
Dib Нет, я - Подождите минутку, какое отношение мои глаза имеют к дыханию?
Zim Ты ожидаешь, что я буду платить за то, чтобы прокатиться на этом грязном устройстве? У тебя червяки в мозгах?
[Рисует свинью]
Газ Свинья... КОМАНДУЕТ МНОЙ!
Диб [комментируя видео о сборе средств в школе] Почему бы им не взять деньги, потраченные на конфеты и призы, и не использовать их для покупки парт?
Мисс Биттерс Этого ответа не было в видео.
Gir [падает на пол] Привет, пол! Сделай мне бутерброд!
Zim В конце этого червоточины находится... КОМНАТА С ЛОСЕМ!
Dib НЕТ!!!... подожди, ты сказал комната с лосем?
Zim Да. Твой страх подавляет, не так ли?
Dib ...Эм, нет... Что такого страшного в комнате с дурацким лосем? Я имею в виду, да, это большой лось, но серьезно?
Zim О, я тебе покажу! Приготовь свой мочевой пузырь к немедленному освобождению!
Всемогущий Высший Фиолетовый Это не глупо, это продвинуто.
Зим Мисс Биттерс, у меня ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ необходимость еще раз воспользоваться туалетом.
Мисс Биттерс Хорошо, но это твой последний перерыв для туалета на весь учебный год!
Профессор Мембран Дети, я дома!
[видит Газ, но не Диба]
Профессор Мембран Где твой брат?
Газ Он на улице. Пошли!
Профессор Мембран Нет, нет! Сегодня семейный вечер, это значит, что все должны быть дома! Если он не вернётся скоро, нам придётся отложить это до следующего года!
Газ А как же оставшаяся часть этого года?
Профессор Мембран Ну...
[связывается с коллегой Симмонсом]
Профессор Мембран Симмонс, как выглядит мой график на оставшуюся часть этого года?
Симмонс Занято, сэр! Очень занято! Подождите! Что-то освободилось в сентябре! Ой, забудьте, только что всё заняли!
[сбрасывает звонок]
Профессор Мембран Нет, любимая, это должно быть сегодня! У меня сегодня открытия в 9:30, так что если он не вернётся скоро, нам придётся всё отменить!
Dib Мы не можем оставить его так! Он уязвим! Мы можем остановить его царство террора!
Gaz Все, чего я хочу, это съесть немного пиццы, провести время с папой и не позволить твоей странности испортить мне день!
Dib ЦАРСТВО ТЕРОРА, ГЭЗ! ЦАРСТВО ТЕРОРА!
Zim Ты ничто, земляной мальчишка! Иди домой и побрей свою огромную вонючую голову с собой!
Dib ...Ладно... С твоими словами всё не так
Zim ОНИ ПОДСТАВИЛИ СВОЁ СОЛНЦЕ КАК-ТО!
Мисс Биттерс Как вы можете видеть, дети, наше общество не более чем хлипкий дом из карт, обречённый рухнуть под собственным весом!
Zim Кровь захватчика течёт по моим венам, как гигантские радиоактивные резиновые штаны! Штаны командуют мной! Не игнорируйте мои вены!
Контрольный Мозг Инопланетянин Зим в одиночку разрушил Операцию Невозможная Угроза!
Зим РУИНУ? Я УНИЧТОЖИЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗАХВАТЧИК!
Всевышний Высокий Красный Ты уничтожил всех остальных захватчиков!
Зим [вытягивает руку вDismissive gesture]
Контрольный Мозг Ты будешь перекодирован. Больше не захватчик, ты навсегда будешь изгнан на инопланетную планету еды Фудкортия.
Зим Зиму не нужна отпуск!
[Рука Диба кусает собака, и он сосёт рану]
Dib Эй... я вкусный...
[Диб подбегает к Газ и протягивает ей руку]
Dib Газ, попробуй меня! Я вкусный!
[Газ медленно отступает и убегает]
ЗИМ Я думал, что Высшие убили тебя?
Захватчик Скудж Да, но сейчас я в порядке.
Zim [осматривая город в поисках телескопа] Вот один, но он принадлежит человеку Дибу.
Gir И что? Он кажется неплохим!
Zim Мы хотим уничтожить этих людей! А не просить у них помощи! Одна только мысль об этом заставляет меня... издавать мерзкие... сопливые звуки...
Газ Почему у тебя голова?
Сотрудник Крейзи Тако Вот ваши тако. Хорошего дня.
Зим [швыряет пачку денег в Сотрудника Крейзи Тако] Заткнись, тако-людина!
[после того, как Зим собрал органы у детей, чтобы выглядеть более человеком]
Dib Твой тупой план не сработает, Зим, у тебя ничего не выйдет...
Zim Ты говоришь чепуху, земляни́н! Больше органов — значит, больше человечности! Это сработает!
Журналист Как ты узнал, что он инопланетянин?
Ученый Мы заметили, что у него нет друзей.
Dib Вот и всё, Зим! Это должно прекратиться!
Zim Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь.
Dib Посмотри на себя! Ты зашел слишком далеко! Ты отвратительная масса украденных органов!
Zim Я занимаюсь спортом.
Zim [вытаскивает детскую кишку и втягивает ее назад, затем открывает рот и показывает украденные органы в горле]
Dib Ты думаешь, что можешь обмануть опытного медицинского работника?
Zim Да.
Dib Наверное, у тебя там есть сердце?
Zim Шесть из них.
Dib Кишки?
Zim Большие или маленькие?
Dib Селезенка?
Zim Трех разных цветов.
Dib А легкие?
Zim [пауза на секунду, затем использует свои роботизированные паучьи ножки, чтобы подняться к потолку и найти легкие]
Dib На моих часах легких не найдешь, Зим!
Dib Сегодня всё изменится! Я не собираюсь просто сидеть и смотреть, как ЗИМ будет уходить от наказания за свои поступки!
Gaz [насмехаясь над Дибом] Что это за дела? В чём твоя проблема?
Zim Не переживай, офицер, всё в порядке! У тебя в голове мозг осьминога!
Школьная медсестра У него печень отсутствует. Вот как некоторые дети реагируют на еду в столовой. Счастливчики.
GIR Ааа, но я хочу смотреть Шоу Страшной Обезьяны!
Almighty Tallest Red Пристрели их каким-нибудь лазером... штуковиной; СЕЙЧАС!
Nik Эй, смотри, там бинарная система. Это пара звезд, вращающихся друг вокруг друга. Ты когда-нибудь был в бинарной системе?
Oog-Ah Ммм...
Nik Неужели... неужели тебе сложно что-то сказать?
Oog-Ah Тихо, а то я тебя съем. Этого достаточно для тебя?
Nik Я... я просто заводил разговор...
Zim Мы не можем потерпеть неудачу, Гир. Потому что даже будучи маленьким Иркеном, моей мечтой было проходить дни, как Слорби проходит своих детенышей - трясясь и полного сока!
Профессор Мембрана Где твой брат?
Газ Он в свинячем мире, чистит унитазы своей головой.
Профессор Мембрана [думает, что Газ шутит] Ах! Ты мой смешной ребенок!
Dib Видишь, Гэз, чтобы победить моего врага, я должен изучить его, затем стать им, потом переехать к нему, затем надеть его одежду, а потом...
Gaz [перебивает Диба] Ты закрываешь мне свет.
Zim Гир, помни, с твоим умом ты должен вести себя как человек-собака-монстр. Ты понимаешь?
Gir Я вообще не понимаю!
Zim Гир! Человеческие собаки не говорят!
Gir Оооо
Zim Теперь иди и открой дверь!
Gir [убегает, вопя]
Professor Membrane [качает головой] Мой бедный сумасшедший сын.
[Зим управляет гигантским роботом и невольно разрушает поверхность Ирка]
Солдат Но, сэр, мы всё ещё на нашей родной планете!
Зим МОЛЧАНИЕ!
[указывает на другого солдата]
Зим КРУТИ ЭТИ РУЧКИ! КРУТИ ЭТИ РУЧКИ!
[указывает на другого солдата]
Зим ТЫ! ТЯНИ ЗА РЫЧАГИ! ТЯНИ ЗА РЫЧАГИ!
[злобно смеётся]
Zim ТЫ ОСМЕЛИВАЕШЬСЯ ГОВОРИТЬ МНЕ ТО, ЧТО Я УЖЕ ЗНАЮ!
Gir А ты знал об этом?
Zim КОНЕЧНО Я... ТВОИ НОГИ ГЛУПЫЕ!
Zim В понедельник мы разберёмся с этим, как дети!
Gir Ваши методы тупые! Ваш прогресс тупой! Ваш интеллект тупой! Ради миссии вас нужно устранить!
Zim ЗЕМЛЯ СПАСЕНА! Я СДЕЛАЛ ЭТО, ГИР! А теперь давай её разрушим!
Zim Как только мы победим Така, я накормлю твоим мозгом своего робота!
Dib Договорились!
Gir УРА, МОЗГИ!
[инопланетяне приняли ЗИМ за человека и похитили его]
Zim Но я не человек!
[ЗИМ снимает disguise]
Zim Смотрите! Не человек! Я могу понять, как вы могли ошибиться, но...
Alien 1 Вы человек! У нас есть доказательства!
[показывает видео ЗИМа и Диба в школе]
Dib Я знаю, кто ты, ЗИМ!
Zim Да! Я человек! Человек! Человек! Человек! Просто посмотрите на мою шею!
[видео заканчивается]
Zim ...Я врал! surely вы слышали о могучем роду Иркенов?
Alien 2 Нет! Мы больше не смотрим это ТВ!
Zim Нас заметили без маскировки!
Gir Но Диб видит нас всё время и знает, где мы живём.
Zim Хех. Диб. Нет, это другое. Это серьёзно!
Мисс Биттерс Класс, я хочу представить самого безнадежного придатка в студенческом сообществе.
Dib Чикенфут, вернись! Ты не урод! Ты просто дурак!
Шабабный Чувак Я хочу свой сло!
Эрик У вас есть ваш сло, сэр!
Шабабный Чувак Я хочу свой сло!
Эрик У вас есть ваш сло, сэр!
Шабабный Чувак Я хочу свой сло!
Эрик У вас есть ваш сло, сэр!
Zim Если я буду избран, голову Диба отрежут и засыплют солеными орехами!
Gaz Если мой день будет испорчен из-за твоей волшебной глупости, я заставлю тебя жалеть о том, что у тебя есть сестра, а не бешеные ласки, телепортировавшиеся к тебе в череп! Я буду ждать, пока ты уснешь, и буду грызть твои глазные яблоки после того, как их вырву!
Zim Аххх! Ужасный мутантский кальмар снова сбежал и создал армию киборг-зомби, чтобы выполнять его злые поручения!
Zim ГИР, прекрати петь!
Zim ПОКОРЯЙТЕСЬ КУЛАКУ!
Gir УРА! МЫ ПРОПАЛИ!
Диб Газ, я застрял в ледяной пустыне!
Газ Кто не застрял?
Диб Какое отношение имеют пятна к нашим будущим карьерам?
Мисс Биттерс О, бедный, обречённый ребёнок.
Zim Чистая, свежая победа с лимонным привкусом — моя!
Мисс Биттерс Урок здесь в том, что мечты неизбежно ведут к ужасным катастрофам.
[Гэз хватает бейсбольную биту и направляется в торговый центр, чтобы купить Game Slave 2]
Профессор Мембран Подожди, куда ты собираешься?
Гэз В торговый центр. Game Slave 2 поступает в продажу в полночь! Он мне нужен!
Профессор Мембран Ну ладно, веселись! Только одно, возьми с собой брата, на улице может быть опасно!
Гэз Для этого и нужна бита.
[роботизированная клешня забирает биту у Гэз]
Гэз Аааа
Диб [готовится посмотреть своё любимое шоу] Я ждал всю ночь, чтобы это увидеть, она может подождать с этой дурацкой игрой!
Профессор Мембран Сын, видеоигры развивают координацию движений и делают детей лучше!
Диб Ок, но только после окончания шоу.
Гэз [рычит от злости]
Zim ВПЕРЁД, К МЕСТИ!
Gir Его съедает акула!
Газ Вам нужно отдать Игрового Роба мне, или я погружу вас в мир кошмаров, из которого нет пробуждения!
Zim ПОБЕДА!
Dib Что ты имеешь в виду, говоря 'победа'? Твой робот взорвался, и ты не уничтожил меня!
Zim Это была уловка! Да, мой план был в том, чтобы, ээ, украсть эту камеру у тебя, чтобы ты не мог показать эти фотографии! Ха!
Zim Теперь я дам волю тупости в твоем мозгу!
Zim Гир, отойди от этого усилителя!
Gir Но...
Zim Мне стоит меньше беспокоиться о том, что может сделать ребёнок, и больше о том, какой ущерб можешь причинить ты! Держись подальше от усилителя, он излучает смертельные волны глупости!
Zim Диб, ты действительно опустился на дно, если думаешь, что твоя маленькая сестричка может тебе помочь! Я сам сделал эту камеру для удержания, и я бы уничтожил тебя прямо сейчас, если бы не получал такое удовольствие, наблюдая, как ты пытаешься его вытащить.
[Газ аккуратно постукивает по камере удержания, и она трещит и ломается]
Dib Пап, это Зим. Ты знаешь, инопланетянин.
Professor Membrane А из какой страны этот маленький зелёный мальчик?
Zim Если эти уровни станут критическими, даже немного, паразит в мозге вырвется на базу и принесёт боль, неведомую никакому известному виду боли!
Мистер Сладж Но Зим и Диб ошибались в тот день, Санта не был уничтожен. Санта жив!
Ребёнок В сердцах и умах всех нас?
Мистер Сладж Нет! В космосе, накапливая силу! И каждое Рождество он возвращается на Землю, и поэтому мы все живем под этим защитным куполом!
[звуковой сигнал сработал]
Мистер Сладж Похоже, Санта уже здесь! Поднимайте щиты, дети!
[после того, как увидел, как у ЗИМа выедают мозг гигантский паразит]
Великий Высокий Фиолетовый Я сейчас вырву.
[тошнит за кадром]
Великий Высокий Красный НЕТ! Только не на пончики!
Zim Ну что ж, мой злой план сработал.
Gir Нет, не сработал!
Zim Тишина!
Женщина Моё сердце взрывается от радости!
[падает]
Профессор Мембрайн Доброе утро, сынок, твой маленький иностранный друг пришёл к тебе.
[указывает на ЗИМ]
Диб Пап! Это инопланетянин! ИНОПЛАНЕТЯНИН!
Профессор Мембрайн [смеётся] Конечно, он! Развлекайтесь!
[выходит из комнаты]
Zim Ты не сможешь убежать с помощью телепорта, малая Гэз. Я выключил питание! Твоя жалкая попытка спасти себя — это просто жалкий провал! Дурацкие вонючие людишки!
Gaz Разве на этой станции нет спасательных капсул?
Zim Конечно, они прямо там.
[Гэз идет к спасательным капсулам]
Zim Дурак, дурак — подожди, ааахгхх!
Gir Ах, я хотел бы взорваться.
[Зим кричал, чтобы привлечь внимание Высоких в течение нескольких часов]
Всевышний Высокий Красный Мне было любопытно увидеть, когда ты замолчишь сам. Но прошло три часа, Зим! ТРИ ЧАСА! Так что же это?
Gir Я сейчас спою песенку о гибели!
Билл Чикенфут — не обычная курица. Это призрачная курица с планеты, где правят свиньи-демоны!
Gir Я была пухлой дамой, прячущейся в кустах.
Mysterious Mysteries Anchor Существуют ли инопланетяне среди нас? На протяжении многих лет мы в программе "Мистерии Мистерий" знали ответ на этот вопрос, и этот ответ удивительный – возможно.
Zim С днём весёлого утконоса, всем!
Zim Ха! Это хорошая шутка! Помочь тебе? Почему я должен тебе помогать?
Dib Эй, я же помогал тебе, когда мы превращались в гигантских колбас!
Zim Ты все выдумываешь!
Dib Смотри, это моя сестра...
Zim Забудь это, Диб! Гномы, унесите его!
[гномы уносят Диба с газона Зима]
Gaz Да будет известно, что с этого дня и до конца дня месть будет моей. Диб, ты не узнаешь, что такое мир, потому что я обрушу горе на твоё краденое пиццей сердце!
Dib Слушай, Гэз, мы видели только то, что приходит к нам оттуда. Разве ты не хочешь просто вылететь туда и увидеть всё это?
Gaz [пожимает плечами] Эх.
Zim Я здесь не потому, что ты мне нравишься, Диб! Я здесь из-за твоей грязной гигантской головы!
Dib О, так теперь она гигантская!
Ведущий таинственных дел Мы так отменены.
Женщина Я думаю, это лучшая работа, которую вы сделали! Безумие собирает хорошие рейтинги!
Zim Кто бы они ни были, они не оставили никаких следов того, что их уничтожило. Я ненавижу их! И надеюсь, что они сдохнут!
Zim ДУРНОЙ! ОНО ГОРИТ!
Мисс Биттерс Ребёнок визжит, как фруктовая летучая мышь!
Gaz ОХРАНА!
Dib Не кукол! Нет!
Gaz Я запрограммировал их на поедание человеческой плоти!
Охранник Простите, графиня, но пятнадцать подопытных исчезли.
Графиня фон Верминтрассер Сбежали?
Охранник Нет, они никак бы не прошли через минное поле. Они просто пропали.
Zim Теперь сделай тишину, человечек!
Полицейский Покажу тебе, как не стоит просто стоять и ничего не делать!
Zim ДАВАЙ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ! ДАЙ МНЕ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ!
Zim Бойтесь меня!
Zim Эй, кто ты?
Blob Я даже не знаю больше. Меня так много раз слили. Все остальные, кого похищают, убегают, а я теперь такой уродливый, такой ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ... Что это за штука?
[указывает на Минемоуса, приклеенного к его лбу]
Zim Как они сбежали?
Blob Этот вентиляционный канал ведет к аварийному спасательному модулю. Если бы у меня была рука или нога или... ДА, кто-то, кто помог бы мне сбежать... Пожалуйста, помоги мне?... Алло? Алло?
[осознает, что Зим уже ушел через вентиляцию, и начинает тихо всхлипывать под triste музыку]
Zim Отвали от меня! Ты пахнешь как человек!
Zim Я обеспечу, чтобы у всего человечества отпилили ноги!
Zim Что не так с этими людьми? Эта планета просто умоляет о разрушении!
Dib Не знаю, что ты замышляешь, Зим, но я тебя остановлю!
Zim Я заражаю город генетически улучшенными вредителями, но ты никогда не догадаешься об этом!
Dib Ты только что сказал мне...
Zim ТЫ ОБМАНЫВАЕШЬ!
Zim Ваши объяснения меня утомляют!
Zim Было приятно с тобой работать, Гир, теперь самоуничтожайся.
Gir Наконец-то!
[взрывается]
Zim КТО ЭТО СДЕЛАЛ? Кто смел запятнать голову моего нормального мальчика этой... СВИНИНОЙ?
[Диб связывается с профессором Мембрана]
Professor Membrane Не сейчас, сын! Я как раз посреди...
Dib Но пап, это Санта! Он злой и хочет уничтожить всё человечество!
Professor Membrane Я знал, что этот день настанет! Сын, я даю тебе полный доступ к арсеналу против Санты, который я изготовил, когда был ребенком. Удачи в уничтожении Санты! И С Рождеством.
Мс. Биттерс Зим! У тебя на голове голубь. У тебя голуби на голове. Беги к медсестре, прежде чем они распространатся на других детей!
Мисс Биттерс А потом на них пришли крысы, тысячи их. Грязные, вонючие крысы. И это не те милые крысы, которых можно встретить в современных канализации...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Andy Berman
Richard Steven Horvitz
Роджер Бампасс
Роджер Бампасс
Rodger Bumpass
Melissa Fahn
Уолли Вингерт
Wally Wingert
Кевин МакДоналд
Kevin McDonald
Lucille Bliss
Дэвид Херман
Дэвид Херман
David Herman
Мелинда Стерлинг
Mindy Sterling
