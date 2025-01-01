Zim Эй, кто ты?

Blob Я даже не знаю больше. Меня так много раз слили. Все остальные, кого похищают, убегают, а я теперь такой уродливый, такой ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ... Что это за штука?

[указывает на Минемоуса, приклеенного к его лбу]

Zim Как они сбежали?

Blob Этот вентиляционный канал ведет к аварийному спасательному модулю. Если бы у меня была рука или нога или... ДА, кто-то, кто помог бы мне сбежать... Пожалуйста, помоги мне?... Алло? Алло?