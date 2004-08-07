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Постер сериала Братья Вентура
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Киноафиша Сериалы Братья Вентура

Братья Вентура (2003 - 2018)

The Venture Bros. 18+
Год выпуска 2003
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность сериала 40 часов 30 минут

О чем сериал

Это история о двух братьях-подростках, которые не похожи друг на друга. Одного из них зовут Дин, другого Хенк. Они постоянно сталкиваются с различными неприятностями. Дин — очень приятный парень, который всегда деликатно ведет себя с окружающими. Тем временем Хенк не любит церемониться с людьми, он полон энергии, и все время хочет ее куда-то растратить. Он постоянно увлекает за собой брата, которому приходится участвовать в авантюрах. Помимо них главным героем является их отец, доктор Вентура, сын изобретателя.

В ролях
В ролях
Дэна Снайдер
Дэна Снайдер
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Christopher McCulloch
Brendon Small
Doc Hammer
Michael Sinterniklaas
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Братья Вентура - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 13 эпизодов
 
Братья Вентура - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 13 эпизодов
 
Братья Вентура - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 13 эпизодов
 
Братья Вентура - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 16 эпизодов
 
Братья Вентура - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 8 эпизодов
 
Братья Вентура - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 8 эпизодов
 
Братья Вентура - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 10 эпизодов
 
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