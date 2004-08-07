Это история о двух братьях-подростках, которые не похожи друг на друга. Одного из них зовут Дин, другого Хенк. Они постоянно сталкиваются с различными неприятностями. Дин — очень приятный парень, который всегда деликатно ведет себя с окружающими. Тем временем Хенк не любит церемониться с людьми, он полон энергии, и все время хочет ее куда-то растратить. Он постоянно увлекает за собой брата, которому приходится участвовать в авантюрах. Помимо них главным героем является их отец, доктор Вентура, сын изобретателя.