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Наш спецназ – 3
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Отзывы о сериале «Наш спецназ – 3»
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Светлана Владимировна
20 января 2025, 23:49
Оценка
СУПЕР фильм
20 января 2025, 23:49
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Александр Горожанкин
21 июля 2025, 10:39
Ну, почему авторы фильма не пользуются услугами консультантов по теме работы спецслужб и по боевому оружию, иначе, они не допускали бы таких ляпов, как стрельба из АКМ очередью по полминуты без перерыва (любой школьник знает, что полный рожок выстреливается менее чем за 4 сек.), или стрельба по автомобилю с 20 метров, при которой не остается ни одного следа от пуль? А наружка, которую ведут на автомобиле на расстоянии 20 метров и никто ее не замечает? И зачем делают настоящего дебила из Тучи, а информатора Джони должны были завалить свои еще в прошлом сезоне.
21 июля 2025, 10:39
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