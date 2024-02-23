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Постер сериала Браконьер
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Киноафиша Сериалы Браконьер

Браконьер (2024 - …)

Poacher 18+
Год выпуска 2024
Страна Индия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается команда работников индийской лесной службы, сотрудников НПО, констеблей правоохранительных органов и просто небезучастных людей. Все они готовы рисковать собственными жизнями, чтобы найти и призвать к ответственности самых могущественных браконьеров из слоновой кости в истории Индии. Главные герои не остановятся ни перед чем, чтобы спасти наследие своей страны от кровожадных расхитителей. Им придется преодолеть немало испытаний для того, чтобы справедливость восторжествовала.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Браконьер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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