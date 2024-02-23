В центре событий оказывается команда работников индийской лесной службы, сотрудников НПО, констеблей правоохранительных органов и просто небезучастных людей. Все они готовы рисковать собственными жизнями, чтобы найти и призвать к ответственности самых могущественных браконьеров из слоновой кости в истории Индии. Главные герои не остановятся ни перед чем, чтобы спасти наследие своей страны от кровожадных расхитителей. Им придется преодолеть немало испытаний для того, чтобы справедливость восторжествовала.