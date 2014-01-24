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Постер сериала Врачи неотложки
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Киноафиша Сериалы Врачи неотложки

Врачи неотложки (2014 - 2014)

Eunggeubnamnyeo 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 22 часа 45 минут

О чем сериал

Когда-то студент медвуза Чан-мин просто влюбился в очаровательного диетолога Чжан-хи. Несмотря на сильное сопротивление семьи молодого человека, они решили вскоре пожениться. Родители Чан-мина были богаты и считали, что скромная Чжан-хи – совсем не пара их сыну, которого ждёт блестящее будущее в медицине. Поэтому они лишили его финансовой поддержки после свадьбы. Чтобы содержать семью, Чан-мин вынужден был уйти из университета и работать на должности простого фармацевта. Эта ситуация вскоре накалила до предела отношения между супругами, что в конце концов привела к разводу. Спустя шесть лет Чан-мин вернулся в медшколу, где доучился до интернатуры. Теперь он трудится в одной из больниц в отделении скорой помощи. Каково было его удивление, когда там он встретил ….Чжан-хи! Девушка не стала упускать свой шанс и также прошла курс в медвузе, став интерном. Теперь бывшим супругам придётся каждый день работать сообща на крайне ответственном посту. Справятся ли молодые врачи со своими чувствами, которые ещё не остыли?

В ролях
В ролях
Сон Джи-хё
Чон Су-джин
Ли Пхиль-мо
Пак Сон-гын
Юн Джон-хун
Park Doo-shik
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Врачи неотложки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 21 эпизод
 
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