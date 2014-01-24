Когда-то студент медвуза Чан-мин просто влюбился в очаровательного диетолога Чжан-хи. Несмотря на сильное сопротивление семьи молодого человека, они решили вскоре пожениться. Родители Чан-мина были богаты и считали, что скромная Чжан-хи – совсем не пара их сыну, которого ждёт блестящее будущее в медицине. Поэтому они лишили его финансовой поддержки после свадьбы. Чтобы содержать семью, Чан-мин вынужден был уйти из университета и работать на должности простого фармацевта. Эта ситуация вскоре накалила до предела отношения между супругами, что в конце концов привела к разводу. Спустя шесть лет Чан-мин вернулся в медшколу, где доучился до интернатуры. Теперь он трудится в одной из больниц в отделении скорой помощи. Каково было его удивление, когда там он встретил ….Чжан-хи! Девушка не стала упускать свой шанс и также прошла курс в медвузе, став интерном. Теперь бывшим супругам придётся каждый день работать сообща на крайне ответственном посту. Справятся ли молодые врачи со своими чувствами, которые ещё не остыли?