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Поймай мне убийцу
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Отзывы о сериале «Поймай мне убийцу»
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Галина Косюра
15 февраля 2024, 21:46
Оценка
Выбор актрисы на главную роль удивил и заинтересовал. Сериал интересный, сюжет неизбитый. Приятная атмосфера при просмотре серий. Однозначно буду смотреть сериал.
15 февраля 2024, 21:46
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Киноафиша.инфо
16 февраля 2024, 12:20
в ответ на сообщение
Галина Косюра от 15 февраля 2024, 21:46
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
16 февраля 2024, 12:20
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