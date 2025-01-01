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Киноафиша Сериалы Экстрасенсы

Экстрасенсы (2024 - …)

Ekstrasensy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

В центре событий оказываются три экстрасенса, которых нельзя назвать удачливыми в том деле, которым они занимаются. Но это не мешает героям упорно двигаться к своей цели. Однажды они вызывают интерес у корреспондентки Анны, которая решила снять разоблачительный документальный проект с их участием. Но в рамках своего журналистского расследования Аня не только начинает симпатизировать этому харизматичному, но незадачливому трио, но и подвергает сомнению тот факт, что их деятельность – абсолютный обман.

В ролях
В ролях
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Дария Гомес
Дария Гомес
Владимир Гарцунов
Владимир Гарцунов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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