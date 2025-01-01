В центре событий оказываются три экстрасенса, которых нельзя назвать удачливыми в том деле, которым они занимаются. Но это не мешает героям упорно двигаться к своей цели. Однажды они вызывают интерес у корреспондентки Анны, которая решила снять разоблачительный документальный проект с их участием. Но в рамках своего журналистского расследования Аня не только начинает симпатизировать этому харизматичному, но незадачливому трио, но и подвергает сомнению тот факт, что их деятельность – абсолютный обман.