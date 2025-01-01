Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Агент паранойи, список сезонов
Mousou dairinin
16+
Год выпуска
2004
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
WOWOW
Рейтинг сериала
8.9
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Агент паранойи»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
2 февраля 2004 - 17 мая 2004
