Постер сериала Закон и порядок. Специальный корпус
Закон и порядок. Специальный корпус

Закон и порядок. Специальный корпус, список сезонов

Law & Order: Special Victims Unit 16+
Год выпуска 1999
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Закон и порядок. Специальный корпус»
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 20 сентября 1999 - 19 мая 2000
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 20 октября 2000 - 11 мая 2001
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 28 сентября 2001 - 17 мая 2002
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов 27 сентября 2002 - 16 мая 2003
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов 23 сентября 2003 - 18 мая 2004
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
23 эпизода 21 сентября 2004 - 24 мая 2005
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 20 сентября 2005 - 16 мая 2006
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
22 эпизода 19 сентября 2006 - 22 мая 2007
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
19 эпизодов 25 сентября 2007 - 13 мая 2008
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 23 сентября 2008 - 2 июня 2009
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
24 эпизода 23 сентября 2009 - 19 мая 2010
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 22 сентября 2010 - 18 мая 2011
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
23 эпизода 21 сентября 2011 - 23 мая 2012
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
24 эпизода 26 сентября 2012 - 22 мая 2013
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
24 эпизода 25 сентября 2013 - 21 мая 2014
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
23 эпизода 24 сентября 2014 - 20 мая 2015
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
23 эпизода 23 сентября 2015 - 25 мая 2016
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
21 эпизод 21 сентября 2016 - 24 мая 2017
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
24 эпизода 27 сентября 2017 - 23 мая 2018
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
24 эпизода 27 сентября 2018 - 16 мая 2019
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
20 эпизодов 26 сентября 2019 - 23 апреля 2020
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
16 эпизодов 12 ноября 2020 - 3 июня 2021
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
22 эпизода 23 сентября 2021 - 19 мая 2022
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
22 эпизода 22 сентября 2022 - 18 мая 2023
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
13 эпизодов 18 января 2024 - 16 мая 2024
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 26 / Season 26 Сезон 26 / Season 26
22 эпизода 3 октября 2024 - 15 мая 2025
 
Закон и порядок. Специальный корпус - Сезон 27 / Season 27 Сезон 27 / Season 27
5 эпизодов 25 сентября 2025 - 23 октября 2025
 
