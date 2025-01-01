Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
20 сентября 1999 - 19 мая 2000
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
20 октября 2000 - 11 мая 2001
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
28 сентября 2001 - 17 мая 2002
Сезон 4 / Season 4
25 эпизодов
27 сентября 2002 - 16 мая 2003
Сезон 5 / Season 5
25 эпизодов
23 сентября 2003 - 18 мая 2004
Сезон 6 / Season 6
23 эпизода
21 сентября 2004 - 24 мая 2005
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
20 сентября 2005 - 16 мая 2006
Сезон 8 / Season 8
22 эпизода
19 сентября 2006 - 22 мая 2007
Сезон 9 / Season 9
19 эпизодов
25 сентября 2007 - 13 мая 2008
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
23 сентября 2008 - 2 июня 2009
Сезон 11 / Season 11
24 эпизода
23 сентября 2009 - 19 мая 2010
Сезон 12 / Season 12
24 эпизода
22 сентября 2010 - 18 мая 2011
Сезон 13 / Season 13
23 эпизода
21 сентября 2011 - 23 мая 2012
Сезон 14 / Season 14
24 эпизода
26 сентября 2012 - 22 мая 2013
Сезон 15 / Season 15
24 эпизода
25 сентября 2013 - 21 мая 2014
Сезон 16 / Season 16
23 эпизода
24 сентября 2014 - 20 мая 2015
Сезон 17 / Season 17
23 эпизода
23 сентября 2015 - 25 мая 2016
Сезон 18 / Season 18
21 эпизод
21 сентября 2016 - 24 мая 2017
Сезон 19 / Season 19
24 эпизода
27 сентября 2017 - 23 мая 2018
Сезон 20 / Season 20
24 эпизода
27 сентября 2018 - 16 мая 2019
Сезон 21 / Season 21
20 эпизодов
26 сентября 2019 - 23 апреля 2020
Сезон 22 / Season 22
16 эпизодов
12 ноября 2020 - 3 июня 2021
Сезон 23 / Season 23
22 эпизода
23 сентября 2021 - 19 мая 2022
Сезон 24 / Season 24
22 эпизода
22 сентября 2022 - 18 мая 2023
Сезон 25 / Season 25
13 эпизодов
18 января 2024 - 16 мая 2024
Сезон 26 / Season 26
22 эпизода
3 октября 2024 - 15 мая 2025
Сезон 27 / Season 27
5 эпизодов
25 сентября 2025 - 23 октября 2025