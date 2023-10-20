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Киноафиша Сериалы Конец лета

Конец лета (2023 - 2023)

Slutet på sommaren 18+
Год выпуска 2023
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 5 часов 24 минуты

О чем сериал

Действие происходит в середине восьмидесятых в небольшой деревеньке в южной части Швеции. Внезапно там исчезает пятилетний ребенок. Сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию, но оно не приносит плодов. Проходит двадцать лет, и Вера, старшая сестра ребенка, устраивает психологический сеанс групповой терапии. В это время один из молодых людей рассказывает о своих воспоминаниях, которые кажутся Вере пугающе знакомыми. Главная героиня полна решимости выяснить, что же случилось 20 лет назад.

Конец лета - трейлер первого сезона
Конец лета  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джулия Рагнарссон
Джулия Рагнарссон
Хенрик Норлен
Хенрик Норлен
Торкил Петтерссон
Эмили Йонсон
Вильхельм Бломгрен
Патрик Карлсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Конец лета - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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