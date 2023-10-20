Действие происходит в середине восьмидесятых в небольшой деревеньке в южной части Швеции. Внезапно там исчезает пятилетний ребенок. Сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию, но оно не приносит плодов. Проходит двадцать лет, и Вера, старшая сестра ребенка, устраивает психологический сеанс групповой терапии. В это время один из молодых людей рассказывает о своих воспоминаниях, которые кажутся Вере пугающе знакомыми. Главная героиня полна решимости выяснить, что же случилось 20 лет назад.