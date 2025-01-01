Меню
Цитаты из сериала Области тьмы

Brian Finch Ты помнишь гораздо больше, чем думаешь. Каждый опыт, который у тебя был, каждая идея, пришедшая тебе в голову под душем и ускользнувшая, пока ты чистил зубы... все это доступно.
Брайан Финч Я могу быть по-настоящему надоедливым, когда на НЗТ.
Агент Айк Мы заметили.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейк Макдорман
Джейк Макдорман
Jake McDorman
Том Деньян
Tom Degnan
