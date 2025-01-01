Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Области тьмы
Цитаты
Цитаты из сериала Области тьмы
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Brian Finch
Ты помнишь гораздо больше, чем думаешь. Каждый опыт, который у тебя был, каждая идея, пришедшая тебе в голову под душем и ускользнувшая, пока ты чистил зубы... все это доступно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брайан Финч
Я могу быть по-настоящему надоедливым, когда на НЗТ.
Агент Айк
Мы заметили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейк Макдорман
Jake McDorman
Том Деньян
Tom Degnan
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667