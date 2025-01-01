«Продать можно быстро, спрос есть»: риэлторы подсчитали цену дома мишки в «Маше и Медведе» – разоряться не придется даже в Подмосковье

Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника

«Кинг прочитал сценарий»: финал «Бегущего человека» с Пауэллом пришлось менять – всю «жесть» из книги показать не получится

«Честно-честно последний заезд»: Вин Дизель вытащил «Форсаж» из забвения — 11-й части все-таки дали зеленый свет

Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет

«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+

«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»

10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8

«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение

Говорят, Шерлок ненастоящий: замечали странности в сыщике из фильма Гая Ричи - запретили коронную фразу, кепку и не только