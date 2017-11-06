Природный ораторский талант и умение убеждать людей не помогли Чжэну Цю Дуну сохранить собственный бизнес. В поисках заработка он ввязывается в финансовую пирамиду и попадает в тюрьму. Там-то он встречает наставника, который подсказывает ему обратить внимание на сферу человеческих ресурсов. После освобождения Цю Дун целенаправленно идет к своей цели — открыть лучшее в Китае агентство по поиску и переманиванию высококвалифицированных специалистов. Однако не так-то просто пробиться в мир большого бизнеса, наполненного интригами, предательством, шпионажем и даже явным криминалом.