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Постер сериала Игра в охоту
Постер сериала Игра в охоту
Постер сериала Игра в охоту
Постер сериала Игра в охоту
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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4 постера
Киноафиша Сериалы Игра в охоту

Игра в охоту (2017 - 2017)

Lie chang 18+
Год выпуска 2017
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 43 часа 30 минут

О чем сериал

Природный ораторский талант и умение убеждать людей не помогли Чжэну Цю Дуну сохранить собственный бизнес. В поисках заработка он ввязывается в финансовую пирамиду и попадает в тюрьму. Там-то он встречает наставника, который подсказывает ему обратить внимание на сферу человеческих ресурсов. После освобождения Цю Дун целенаправленно идет к своей цели — открыть лучшее в Китае агентство по поиску и переманиванию высококвалифицированных специалистов. Однако не так-то просто пробиться в мир большого бизнеса, наполненного интригами, предательством, шпионажем и даже явным криминалом.

В ролях
В ролях
Сунь Хонлей
Ху Гэ
Ху Гэ
Реджина Вань
Чэнь Лун
Ху Бин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Игра в охоту - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 58 эпизодов
 
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