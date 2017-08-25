Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Топ 10: Уникальные сооружения
Постер телешоу Топ 10: Уникальные сооружения
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Топ 10: Уникальные сооружения

Топ 10: Уникальные сооружения (2017 - 2017)

Top 10 Architecture 18+
Год выпуска 2017
Страна США/Чехия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 8 часов 20 минут

О чем телешоу

Мы живём среди удивительных архитектурных творений, которые очаровывают и впечатляют. Инженерия, архитектура, строительное проектирование, скульптура и ландшафтный дизайн являются одними из важнейших аспектов человеческой цивилизации. Сериал призван не только вдохновить зрителя на изучение и понимание архитектуры, но и предоставить возможность узнать о значимости различных сооружений для человечества. Ведь здания, мосты, стадионы, парки, памятники и прочие строения отражают культуру и идентичность различных народов. Не каждый человек может вживую увидеть все чудеса инженерной мысли и архитектурные шедевры, а потому каждый эпизод — это увлекательное путешествие по всему миру, которое позволяет насладиться красотой и величием уникальных сооружений.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Топ 10: Уникальные сооружения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше