Мы живём среди удивительных архитектурных творений, которые очаровывают и впечатляют. Инженерия, архитектура, строительное проектирование, скульптура и ландшафтный дизайн являются одними из важнейших аспектов человеческой цивилизации. Сериал призван не только вдохновить зрителя на изучение и понимание архитектуры, но и предоставить возможность узнать о значимости различных сооружений для человечества. Ведь здания, мосты, стадионы, парки, памятники и прочие строения отражают культуру и идентичность различных народов. Не каждый человек может вживую увидеть все чудеса инженерной мысли и архитектурные шедевры, а потому каждый эпизод — это увлекательное путешествие по всему миру, которое позволяет насладиться красотой и величием уникальных сооружений.