Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2013
Best Costume Design
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Make-Up & Hair Design
Номинант
Best Visual Effects & Graphic Design
Номинант
Best Visual Effects & Graphic Design
Номинант
Best Writer: Drama
Номинант
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