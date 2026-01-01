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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
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Награды и номинации «Конец парада»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Best Costume Design
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Best Production Design
Номинант
 Best Make-Up & Hair Design
Номинант
 Best Visual Effects & Graphic Design
Номинант
 Best Visual Effects & Graphic Design
Номинант
 Best Writer: Drama
Номинант
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