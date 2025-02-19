Отзывы о телешоу «Мастер кондитер»

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Вера Семёнова
19 февраля 2025, 09:20
Оценка
Интересно было наблюдать за участниками, изначально было понятно, кто выиграет! Агзамов выделял Бурякову и тянул!
19 февраля 2025, 09:20
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